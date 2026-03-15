Pechino ha condannato l’attacco contro l’Iran, ma ha confermato che il presidente degli Stati Uniti visiterà la città. Nonostante le tensioni e gli eventi nel Medio Oriente, i governi di Cina e Stati Uniti continuano a mantenere aperto il canale diplomatico. La visita e la condanna sono state annunciate ufficialmente senza indicazioni di cambiamenti nelle relazioni tra i due Paesi.

Gli attacchi contro l’Iran e la guerra in Medio Oriente non fermano il dialogo tra Pechino e Washington. Nonostante gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro Teheran abbiano tra le “vittime collaterali” diversi interessi cinesi nella Repubblica Islamica e in tutta la regione, la condanna retorica di Pechino non compromette i preparativi per la visita di Donald Trump. Un segnale evidente di quanto entrambe le potenze considerino questa visita un passaggio strategico e ineludibile, nonostante «l’interferenza bellica» che ha aggiunto diversi nodi e una dose di imprevedibilità al viaggio del presidente Usa, previsto tra il 31 marzo e il 2 aprile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pechino condanna l’attacco all’Iran ma conferma la visita di Trump

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