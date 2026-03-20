Donald Trump conferma che la guerra in Iran continua e non ci sarà cessate il fuoco Li stiamo annientando

Donald Trump ha dichiarato che la guerra in Iran prosegue senza intenzioni di fermarsi e ha affermato che stanno eliminando le forze iraniane. Ha escluso un possibile cessate il fuoco, precisando che non si può negoziare mentre si sta sconfiggendo l’avversario. Le sue parole confermano la volontà di continuare le operazioni militari in atto.

Donald Trump esclude il cessate il fuoco in l’Iran e rivendica il controllo della guerra. “Li stiamo annientando” ha affermato il presidente statunitense. Nel frattempo crescono le tensioni internazionali, i rischi di escalation e gli effetti sull’economia globale, con appelli da parte di Ue e Onu. Iran, per Trump la guerra continua Nessun cessate il fuoco in Iran. La guerra prosegue perché non c’è alcun motivo per fermarla, almeno secondo il presidente statunitense Donald Trump, che ha ribadito la priorità di Washington: restare in controllo militare della situazione. Le sue parole arrivano mentre la guerra è entrata nella terza settimana e le tensioni internazionali continuano a crescere. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donald Trump conferma che la guerra in Iran continua e non ci sarà cessate il fuoco, "Li stiamo annientando" Articoli correlati Leggi anche: Donald Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo» Leggi anche: Trump minaccia truppe di terra in Iran: “Li stiamo massacrando”. La guerra si allarga Iran, Trump: guerra fino a quando sarà necessario - 1mattina News 03/03/2026 Altri aggiornamenti su Donald Trump Temi più discussi: Inganno, attesa o strategia per il dopo? Perché Trump non colpisce l'isola di Kharg, il cuore petrolifero dell'Iran; Una guerra che cancella i nemici di Israele e gli alleati di Trump; Teheran conferma la morte di Larijani. Trump: 'La Nato non ci serve'. Bomba iraniana su Tel Aviv, 2 vittime - LA CRONACA DEL 17 MARZO; Trump attacca la Nato, la minaccia agli alleati: Aiutatemi contro Iran o... Trump esclude il cessate il fuoco in IranDonald Trump ha escluso la possibilità di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco con l'Iran, affermando che Washington controlla la guerra, giunta ormai alla terza settimana. Non voglio un ce ... ansa.it Trump: Ho previsto la strage dell’11 Settembre un anno prima in un libro. Ma è vero? Ecco cosa c’è scrittoDonald Trump sostiene di aver previsto la strage dell’11 settembre 2001 con un anno d’anticipo. Lo ripete da anni ed è tornato ad affermarlo ieri, lunedì 16 marzo 2026, durante un incontro con i membr ... tpi.it Donald Trump sarà ritratto in una moneta d’oro. Una commissione consultiva nominata dal presidente degli Stati uniti ha infatti approvato il design di una moneta commemorativa in oro con l’immagine dello stesso Trump, in vista del 250mo anniversario della f - facebook.com facebook Donald Trump rafforza la presenza militare americana in Medio Oriente e sferra un nuovo pesante attacco contro la Nato colpevole di non aiutare gli Stati Uniti in Iran. E' "codarda" e "senza di noi" non è altro che una "tigre di carta", ha tuonato su Truth puntand x.com