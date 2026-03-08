Morto Pino Guida uno degli ex ragazzi di padre Puglisi | fu tra le anime del Comitato intercondominiale di Brancaccio

È deceduto nelle ultime ore Giuseppe “Pino” Guida, uno degli ex ragazzi di Pino Puglisi e figura chiave nel Comitato intercondominiale di Brancaccio. Guida ha partecipato attivamente negli anni Novanta a iniziative volte a migliorare il quartiere, diventando una delle voci più riconoscibili tra chi ha cercato di cambiare il volto di quell’area. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un protagonista di quegli anni.

Aveva 84 anni. Con lui scompare una delle figure storiche di quel gruppo di cittadini che, insieme al parroco assassinato dalla mafia nel 1993, si impegnò per restituire diritti e dignità al quartiere Un altro pezzo della storia di Brancaccio se ne va. È morto nelle scorse ore Giuseppe "Pino" Guida, uno degli ex ragazzi di Pino Puglisi e tra i protagonisti dell'esperienza del Comitato intercondominiale che negli anni Novanta provò a cambiare il volto del quartiere. Guida si è spento oggi, 8 marzo, all'età di 84 anni all'ospedale Buccheri La Ferla, dove era ricoverato da tempo. La notizia è stata diffusa dal sito dedicato alla memoria di padre Puglisi.