Monreale ricorda Emanuele Basile il capitano dei carabinieri ucciso dalla mafia 46 anni fa con la figlioletta in braccio

Da palermotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monreale questa mattina si è tenuta una cerimonia per ricordare il 46° anniversario dell’uccisione del capitano dei carabinieri. L’uomo fu ucciso in un attentato mafioso il 4 maggio 1980, mentre teneva in braccio la figlioletta. Al momento dell’attacco, il capitano, medaglia d’oro al valor civile alla memoria, era presente durante i festeggiamenti in onore del. L’evento ha visto la partecipazione di autorità e cittadini.

A Monreale si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa per il 46esimo anniversario dell’uccisione del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, medaglia d'oro al valor civile alla memoria, ucciso in un agguato mafioso il 4 maggio 1980, al termine dei festeggiamenti in onore del.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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