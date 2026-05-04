Monreale ricorda Emanuele Basile il capitano dei carabinieri ucciso dalla mafia 46 anni fa con la figlioletta in braccio

A Monreale questa mattina si è tenuta una cerimonia per ricordare il 46° anniversario dell’uccisione del capitano dei carabinieri. L’uomo fu ucciso in un attentato mafioso il 4 maggio 1980, mentre teneva in braccio la figlioletta. Al momento dell’attacco, il capitano, medaglia d’oro al valor civile alla memoria, era presente durante i festeggiamenti in onore del. L’evento ha visto la partecipazione di autorità e cittadini.

A Monreale si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa per il 46esimo anniversario dell’uccisione del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, medaglia d'oro al valor civile alla memoria, ucciso in un agguato mafioso il 4 maggio 1980, al termine dei festeggiamenti in onore del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Monreale ricorda il Capitano Basile: 46 anni fa la mafia lo uccise per stradaMonreale ha reso omaggio questa mattina alla memoria del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, barbaramente ucciso dalla mafia il 4 maggio 1980. Agguato a Monreale: il capitano Basile ucciso con la famiglia? Cosa scoprirai Come ha fatto un oggetto a salvare la vita della moglie? Quali segreti finanziari aveva scoperto il capitano prima dell'agguato? Chi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Emanuele Basile, il capitano che non arretrò davanti a Cosa Nostra; 46 anni fa l’omicidio del capitano Emanuele Basile: una pietra miliare nella lotta alla mafia; 4 maggio 1980: Emanuele Basile, il capitano ucciso dalla mafia davanti alla sua famiglia; Agguato a Monreale | il capitano Basile ucciso con la famiglia. Monreale ricorda il Capitano Emanuele Basile: 46 anni dopo, il sacrificio resta un simbolo di legalitàA Monreale si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa per il 46° anniversario dell’uccisione del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile all ... alqamah.it Monreale ricorda il capitano Emanuele Basile nel giorno del 46° anniversario dell’eccidioA Largo Canale si è tenuta la consueta cerimonia di commemorazione alla presenza di numerose autorità MONREALE, 4 maggio – Conclusi i festeggiamenti in on ... monrealenews.it 4 maggio 1980: il Capitano Emanuele Basile cade vittima di agguato mafioso, mentre rientra a casa con la moglie e la figlia, dopo aver assistito alla festa del Santissimo Crocifisso a Monreale. Sarà decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile. - facebook.com facebook #4maggio 1980: il Cap. Emanuele Basile cade vittima di agguato mafioso, mentre rientra a casa con la moglie e la figlia, dopo aver assistito alla festa del Santissimo Crocifisso a Monreale. Sarà decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile #Carabinieri x.com