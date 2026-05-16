A misura di persona | Dobbiamo liberare lo spazio pubblico

Milano continua a cambiare, con un occhio particolare alla modifica degli spazi pubblici per favorire i pedoni. La città, definita la più europea tra le metropoli italiane, ha intrapreso numerosi interventi per rendere le strade e le aree urbane più accessibili e vivibili per chi si sposta a piedi. Questo processo di trasformazione coinvolge diverse zone e progetti, con l’obiettivo di liberare il più possibile gli spazi pubblici dal traffico veicolare. Le modifiche sono in corso e si susseguono nel tempo.

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