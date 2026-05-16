A misura di persona | Dobbiamo liberare lo spazio pubblico
Milano continua a cambiare, con un occhio particolare alla modifica degli spazi pubblici per favorire i pedoni. La città, definita la più europea tra le metropoli italiane, ha intrapreso numerosi interventi per rendere le strade e le aree urbane più accessibili e vivibili per chi si sposta a piedi. Questo processo di trasformazione coinvolge diverse zone e progetti, con l’obiettivo di liberare il più possibile gli spazi pubblici dal traffico veicolare. Le modifiche sono in corso e si susseguono nel tempo.
È in perenne trasformazione Milano, la più europea tra le metropoli italiane e probabilmente quella che ha sposato con più convinzione l’idea di trasformarsi in città a misura di persona, anzi di pedone. Da tempo la riduzione del traffico privato e il potenziamento del trasporto pubblico metropolitano sono i pilastri della rigenerazione urbana perseguita dall’assessora alla Mobilità Arianna Censi. Milano ha imparato a reggere l’impatto di eventi enormi, dalle Olimpiadi Invernali al recente Salone del Mobile, qual’è il segreto? "Anzitutto l’impegno dei lavoratori e delle lavoratrici della mobilità che hanno saputo per far funzionare la città in momenti di stress incredibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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