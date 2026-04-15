Per liberare spazio sullo smartphone senza eliminare le foto, è possibile utilizzare diverse strategie come l'archiviazione su cloud, la gestione della cache delle app, l'eliminazione di file temporanei e il controllo delle chat di messaggistica. Si consiglia inoltre di verificare quali applicazioni occupano più memoria e di valutare eventuali soluzioni hardware per espandere lo spazio di archiviazione, senza perdere i ricordi conservati nelle immagini.

Scopri come liberare GB sullo smartphone senza eliminare le foto: cloud, cache, WhatsApp, app pesanti e soluzioni hardware. Guida completa per Android e iPhone. Il messaggio "memoria quasi piena" è tra i più fastidiosi che uno smartphone possa mostrare. La reazione istintiva è cancellare qualche foto, ma in quasi tutti i casi non è la scelta giusta, né efficace. La maggior parte dello spazio perso si nasconde altrove: nella cache delle app, nei media di WhatsApp, nei file dimenticati nella cartella Download e nelle foto duplicate che non sai di avere. In questa guida trovi tutti i metodi per recuperare gigabyte senza toccare un solo scatto che ti sta a cuore.🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Come liberare spazio sullo smartphone senza cancellare foto

Il trucco per liberare spazio su Google Foto (senza cancellare nulla)

Guardare la TV sullo smartphone senza consumare giga: 4 metodi che non tutti conosconoQuante volte ti sei ritrovato a desiderare di guardare una partita importante mentre eri in giro, o di seguire un programma in diretta senza essere...

Google foto come cancellare foto è stato più complicato del previstoquesto approfondimento esamina il comportamento di google photos quando il backup è attivo e si cerca di liberare spazio mantenendo i ricordi.