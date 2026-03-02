Mai una noia risate su misura a Modena Est con lo spettacolo che nasce dai suggerimenti del pubblico
Venerdì 6 marzo alle 21:00, la Polisportiva Modena Est organizza uno spettacolo che si basa sui suggerimenti del pubblico. La serata promette momenti di divertimento e risate, coinvolgendo gli spettatori in modo diretto. L’evento si svolge a Modena Est, offrendo un’occasione di svago per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del buon umore.
Una serata all'insegna del divertimento quella organizzata dalla Polisportiva Modena Est, per Venerdì 6 Marzo ore 21:00. Di scena lo spettacolo MAI UNA NOIA della compagnia 8mani Teatro, uno spettacolo contro il logorio della vita moderna, dove gli attori, partiranno dai suggerimenti della platea. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
