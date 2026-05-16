A Milano, in viale Pirelli nel quartiere Bicocca, un’auto ha investito due pedoni che attraversavano sulle strisce pedonali. Uno dei due passanti, un uomo anziano, è morto a causa delle ferite riportate nell’incidente. L’altro pedone coinvolto è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. La polizia ha sequestrato il veicolo e sta svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi che hanno portato all’incidente.

Ennesimo incidente mortale sulle strade di Milano. Nel pomeriggio del 16 maggio, intorno alle 15, due anziani, marito e moglie, residenti nella zona, stavano attraversando la strada in viale Pirelli (all'incrocio con via Vizzola), nel quartiere Bicocca, a nord del capoluogo. In quel momento è sopraggiunta un'automobile che li ha travolti. Il conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Dopo il trasporto all'ospedale di Sesto San Giovanni l'uomo, 76 anni di età, è deceduto. La donna, 75 anni, è ricoverata al Niguarda in gravissime condizioni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, molto probabilmente i due pedoni stavano attraversando sulle strisce, da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto che li ha investiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Milano due pedoni investiti mentre attraversavano la strada, morto anziano

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