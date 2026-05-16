Domani a Manfredonia si terrà la terza tappa del Campionato Zonale Optimist. La gara si svolgerà lungo la costa, con inizio previsto nel pomeriggio. Partecipanti provenienti da diverse località si sfideranno in varie prove di vela, con prove che si terranno in acque aperte. La manifestazione coinvolge bambini e ragazzi iscritti alle diverse categorie del campionato. La giornata sarà dedicata alle competizioni e alle premiazioni finali, secondo il programma ufficiale.

È la più amata, la più riconoscibile: tra le piccole vele che danzano e spumeggiano sotto costa in ogni stagione, è senza dubbio la protagonista. È la classe velica Optimist, la barca dei giovani “solitari” dai 6 ai 15 anni, fatta di prime sfide, entusiasmo e libertà. Saranno circa 70 gli equipaggi pronti a incontrarsi e confrontarsi nelle acque del Golfo di Manfredonia in occasione della 3ª tappa del Campionato Zonale Optimist 2ª Selezione Coppa Primavela in programma il prossimo 17 maggio. «Accogliere tante e tanti giovani veliste e velisti provenienti da tutta la Puglia è per noi motivo di grande gioia, oltre che di responsabilità – afferma Ilenia Clemente, presidente del Gargano Sailing Club –. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia domani la 3a tappa del Campionato Zonale Optimist

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