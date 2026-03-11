Tirreno-Adriatico | trionfo a sorpresa di Andresen nella 3ª tappa Del Toro ancora leader

Nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, il ciclista danese della Decathlon ha vinto inaspettatamente a Magliano de’Marsi, arrivando prima rispetto ai belgi De Lie e Philipsen. Il corridore italiano Del Toro si conferma invece leader della classifica generale. La gara si è conclusa con questa sorprendente affermazione, lasciando inalterate le posizioni di vertice della classifica.

Sorpresa nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, la più lunga della 61ª edizione della Corsa dei Due Mari, 221 chilometri da Cortona a Magliano de’Marsi. A vincere la volata, al termine di una giornata caratterizzata anche dalla pioggia, è stato Tobias Lund Andresen, danese della Decathlon, che ha preceduto i belgi De Lie e Philipsen con Magnier al quarto posto. Niente da fare per Jonathan Milan, il 25enne friulano della Lidl-Trek che ha lanciato presto lo sprint e poi non è riuscito ad andare oltre la settima posizione. In classifica generale, sempre leader il 22enne messicano Isaac Del Toro con 4 secondi di vantaggio sul nostro Giulio Pellizzari (un secondo guadagnato da leader grazie a un traguardo intermedio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tirreno-Adriatico: trionfo a sorpresa di Andresen nella 3ª tappa. Del Toro ancora leader Articoli correlati Terza tappa Tirreno-Adriatico 2026: Andresen vince in volata, Del Toro sempre leaderIl danese Tobias Lund Andresen ha vinto il primo arrivo allo sprint nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Cortona a Magliano dei Marsi... Leggi anche: Tirreno-Adriatico, ecco Van der Poel! Sprint vincente nella 2ª tappa. Del Toro leader in classifica Aggiornamenti e notizie su Tirreno Adriatico trionfo a sorpresa di... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico, 2ª tappa: Van der Poel in trionfo a San Gimignano. Del Toro e Pellizzari sul podio; Tirreno-Adriatico, trionfo di Van der Poel a San Gimignano dopo il passaggio tra Casole e Colle; Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel l’uomo da battere; Ciclismo, Tirreno-Adriatico: tappa a van der Poel, Del Toro nuovo leader. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 16.23 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa della ... oasport.it Diretta Tirreno Adriatico 2026 streaming video Rai: Tobias Lund Andresen ha vinto la terza tappa Cortona-Magliano de' Marsi, mercoledì 11 marzo.Diretta Tirreno Adriatico 2026: Tobias Lund Andresen ha vinto mercoledì 11 marzo la 3^ tappa Cortona-Magliano de' Marsi, di ben 221 chilometri. ilsussidiario.net Results of the IS in Casette | I risultati del Traguardo Volante di Casette Danny van Poppel (RBH) Andrea Vendrame (JAY) Isaac del Toro (UAD) Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () - facebook.com facebook Tirreno Adriatico: Van der Poel vince la 2ª tappa, Del Toro 1° in classifica generale Approfondisci qui x.com