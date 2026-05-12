Il 17 maggio, Manfredonia accoglie la terza tappa del Campionato Zonale Optimist. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi giovani timonieri che si sfidano in varie prove di vela. La competizione si svolge in acque locali e coinvolge diversi circoli velici della regione. I partecipanti si preparano per affrontare le sfide previste nel programma della giornata, sotto l’attenzione di giudici e organizzatori.

È la più amata, la più riconoscibile: tra le piccole vele che danzano e spumeggiano sotto costa in ogni stagione, è senza dubbio la protagonista. È la classe velica Optimist, la barca dei giovani “solitari” dai 6 ai 15 anni, fatta di prime sfide, entusiasmo e libertà. Saranno circa 70 gli equipaggi pronti a incontrarsi e confrontarsi nelle acque del Golfo di Manfredonia in occasione della 3ª tappa del Campionato Zonale Optimist 2ª Selezione Coppa Primavela in programma il prossimo 17 maggio. «Accogliere tante e tanti giovani veliste e velisti provenienti da tutta la Puglia è per noi motivo di grande gioia, oltre che di responsabilità – afferma Ilenia Clemente, presidente del Gargano Sailing Club –.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia ospita la 3° tappa del Campionato Zonale Optimist

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