a che ora canta sal da vinci alla finale di sanremo 2026 orario e uscita in scaletta il 28 febbraio

Sal Da Vinci si esibirà alla finale di Sanremo 2026 il 28 febbraio, portando sul palco il brano “Per sempre sì”. La sua performance è prevista in una delle ultime fasi della serata, dopo aver ottenuto grande attenzione durante il festival. La scaletta ufficiale indica l’orario di uscita del cantante napoletano tra gli ultimi artisti in programma.

A che ora canta Sal Da Vinci alla finale di Sanremo 2026. Sal Da Vinci è stato uno dei protagonisti più discussi e celebrati del Festival di Sanremo 2026, grazie al brano “Per sempre sì”, che ha riportato il cantautore napoletano sul palco dell’Ariston dopo 17 anni. La sua partecipazione ha generato attenzione per esibizioni molto calorose, ottimi riscontri del pubblico. Ma a che ora canta Sal da Vinci alla finale di Sanremo 2026? Per sempre sì testo canzone di Sal da Vinci a Sanremo 2026. Man rind e man mentr o tiemp s n va Nuij ca tutt e iuorn c sapimm annammurà N’anno su una faccia amm saput cunsumà Ma stu sntiment rest semp chillu là Tu. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

La vera sorpresa di questo festival è Sal Da Vinci, che sta spopolando sui social con la sua “Per sempre sì”. Anche Mahmood e Alex Del Piero hanno imitato la coreografia del pezzo, già diventata virale. Secondo voi chi vincerà - facebook.com facebook

Sal Da Vinci ripercorre mezzo secolo di carriera tra rifiuti, promesse mantenute e una standing ovation che lo ha colto di sorpresa. «La vita è un campionato», dice. E difende la sua canzone, Per sempre sì, come un inno all’amore universale: «Le canzoni non x.com