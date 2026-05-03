Cesenatico ospita 2.500 atleti | boom di ginnastica alla Uisp

A Cesenatico sono arrivati circa 2.500 atleti per un evento dedicato alla ginnastica, con un aumento significativo di iscritti maschi rispetto al passato. La crescita della partecipazione è legata anche ai recenti successi olimpici ottenuti in Francia, che stanno influenzando l’interesse verso questa disciplina nelle palestre locali. L’evento si svolge sotto l’egida della Uisp e ha attirato un numero elevato di praticanti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la ginnastica a raddoppiare gli iscritti maschi?. Perché i successi olimpici in Francia stanno cambiando le palestre locali?. Chi sono le atlete che rendono questo evento così inclusivo?. Dove si sposterà il movimento ginnico dopo il traguardo di Cesenatico?.? In Breve 195 società affiliate e 2.500 atleti partecipano alle gare fino al 5 maggio. Paola Morara e Franca Casadei coordinano le attività e l'accoglienza inclusiva. I successi olimpici in Francia alimentano il circuito nazionale con 10.000 partecipanti. Le prossime tappe nazionali si terranno tra Toscana, Liguria e Lombardia. Circa 2.500 atleti si sono riuniti al Villaggio Accademia di Cesenatico per il Campionato nazionale di Ginnastica artistica Uisp, un evento che vede coinvolte 195 società affiliate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesenatico ospita 2.500 atleti: boom di ginnastica alla Uisp Notizie correlate Leggi anche: A Cesenatico il campionato Uisp. Protagonisti 2.500 atleti Leggi anche: Cesenatico trionfa: 1.500 atleti e il debutto storico dell’Airone