A Castiglion Fiorentino si registra un aumento nella richiesta di kit per l’amianto, strumenti forniti dal Comune per la gestione e l’eliminazione di materiali contenenti questa sostanza. La procedura prevede che i cittadini presentino una richiesta ufficiale per ottenere il kit, che viene poi consegnato a domicilio o presso gli uffici comunali. Per quanto riguarda i costi, le spese relative allo smaltimento restano generalmente a carico dei proprietari o degli utenti che richiedono il servizio, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

? Domande chiave Come funziona la procedura per richiedere il kit comunale?. Chi deve pagare le spese per lo smaltimento dei materiali?. Perché continuano a verificarsi abbandoni illegali nonostante il servizio?. Quali sono i rischi per la salute causati dai rifiuti dispersi?.? In Breve Nove kit richiesti dai cittadini nel corso del 2025 a Castiglion Fiorentino.. Servizio per piccoli quantitativi di cemento-amianto attivo dal 2022.. Tre episodi di abbandono illegale di amianto rilevati nel territorio nel 2025.. Costi Asl e smaltimento restano a carico delle utenze domestiche Tari.. A Castiglion Fiorentino nove kit per lo smaltimento dell’amianto sono stati richiesti dai cittadini nel corso del 2025, confermando la necessità di gestire i rifiuti pericolosi nelle case. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Castiglion Fiorentino cresce la richiesta di kit per l’amianto

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