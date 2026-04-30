Tarquinia le eccellenze vitivinicole protagoniste alla Mostra Mercato delle Macchine Agricole

A Tarquinia, le aziende vitivinicole locali si preparano a presentare i loro prodotti durante la Mostra Mercato delle Macchine Agricole. L'evento si svolgerà nel corso della giornata e vedrà lo stand dedicato alla 20esima edizione del DiVino Etrusco, un appuntamento che ogni anno richiama appassionati e operatori del settore. Le aziende proporranno le varietà di vino più rappresentative della zona, offrendo un'occasione di visibilità e confronto.

Tarquinia, 30 aprile 2026 – Le eccellenze vitivinicole di Tarquinia si preparano a essere protagoniste in occasione della Mostra Mercato delle Macchine Agricole, nello stand allestito per presentare la 20esima edizione del DiVino Etrusco. L’appuntamento è per domenica 3 maggio 2026, alle 16,30, in viale dei Tritoni, al Lido di Tarquinia. Le aziende vinicole locali proporranno una selezione rappresentativa dei propri vini: un viaggio tra sapori autentici che raccontano la storia, la cultura e la vocazione agricola di Tarquinia. L’iniziativa sarà anche un’occasione concreta per avvicinare il pubblico ai produttori, scoprire le peculiarità dei vitigni locali e approfondire le tecniche di lavorazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Tarquinia, torna la Mostra delle Macchine Agricole: il programma completo dall’1 al 3 maggioTarquinia, 28 aprile 2026 – La Mostra Mercato delle Macchine Agricole, che si terrà dall’1 al 3 maggio 2026 a Tarquinia Lido, si conferma anche... Fiera delle macchine agricole di Tarquinia: convegni, degustazioni gratis e intrattenimentoDal 1 al 3 maggio il lido di Tarquinia ospita la mostra mercato delle macchine agricole, una delle rassegne più autorevoli e radicate del panorama... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il DiVino Etrusco si presenta al Lido tra degustazioni e tradizione. Tarquinia, le eccellenze vitivinicole protagoniste alla Mostra Mercato delle Macchine AgricoleTarquinia, 30 aprile 2026 – Le eccellenze vitivinicole di Tarquinia si preparano a essere protagoniste in occasione della Mostra Mercato delle Macchine Agricole, nello stand allestito per presentare l ... ilfaroonline.it Tarquinia blindata per la Mostra Mercato macchine agricole: tolleranza zero contro abusivismo e soste selvaggeIn vista del ponte del 1° maggio, la Polizia Locale schiera il massimo delle forze. Controlli a tappeto dal centro al litorale per tutelare espositori e turisti durante la rassegna delle macchine agri ... civonline.it