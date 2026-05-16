Un nuovo progetto prevede l’assegnazione del cinque per mille a favore dei Parchi di Paestum e Velia, con l’obiettivo di sostenere interventi nei siti archeologici. Un gruppo di professionisti si è impegnato nella pianificazione di questa raccolta fondi, con l’intento di semplificare le pratiche burocratiche legate alla gestione fiscale. Attraverso questa iniziativa, si punta a coinvolgere i cittadini e i commercialisti per contribuire alla tutela e valorizzazione di queste aree archeologiche.

? Domande chiave Come possono i commercialisti trasformare la burocrazia fiscale in cultura?. Chi sono i professionisti che guideranno questa nuova raccolta fondi?. Perché il 5×1000 può diventare un investimento diretto per Paestum?. Cosa accadrà operativamente dopo la presentazione del piano martedì prossimo?.? In Breve Conferenza stampa martedì 19 maggio 2026 presso l'Ordine dei Commercialisti di Salerno.. Partecipano Tiziana D’Angelo, Vincenzo Cerullo, Sergio Cairone, Marco Miraldi e Marcello Zinno.. Sinergia tra Ordini di Salerno e Vallo della Lucania con i Consulenti del Lavoro.. Professionisti agiranno come mediatori per orientare i contribuenti verso la ricerca e conservazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 5×1000 per i Parchi di Paestum e Velia: il piano dei professionisti

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