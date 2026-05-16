5x1000 a Torino la classifica dei più gettonati | chi sono i re delle donazioni

Durante la stagione delle dichiarazioni dei redditi, si apre il periodo in cui i contribuenti devono scegliere come destinare le diverse quote di imposta. L'8x1000 può essere indicato senza specificare la destinazione tra Stato o confessioni religiose, mentre il 2x1000 permette di scegliere tra partiti politici e il 5x1000 tra enti del Terzo Settore. A Torino si è delineata una classifica dei beneficiari più scelti dai contribuenti, evidenziando le preferenze di quest’anno.

Tempo di dichiarazione dei redditi, tempo di scelte. I contribuenti hanno l'obbligo di destinare l'8x1000 (ma non di precisare se allo Stato o a una confessione religiosa) e la facoltà di individuare un beneficiario per il 2x1000 tra i partiti politici e per il 5x1000 tra enti del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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