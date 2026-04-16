Chi sono i paperoni della Campania | la nuova classifica aggiornatissima dei fatturati delle aziende

Una nuova classifica aggiornata dei fatturati delle aziende campane rivela chi sono i principali protagonisti economici della regione. Nonostante le difficoltà generate dalle condizioni macroeconomiche globali, il settore produttivo in Campania mantiene una certa stabilità e segnala segnali di ripresa. La graduatoria presenta le imprese con i ricavi più elevati, offrendo uno sguardo sulla distribuzione del potere economico nel territorio.

Il contesto produttivo campano mostra segnali di resilienza e slancio positivo, anche a fronte delle attuali incertezze macroeconomiche internazionali. La Campania consolida il suo ruolo di fulcro dell'industria meridionale, sostenuta dagli investimenti del Pnrr e caratterizzata da una.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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