50Steel di Sanlorenzo Lusso zero emission

Il cantiere Sanlorenzo ha completato la costruzione della prima unità del 50Steel, un superyacht realizzato con un nuovo approccio orientato alla sostenibilità. Questo modello rappresenta un passo avanti nella produzione di imbarcazioni di lusso con caratteristiche a basso impatto ambientale. Il varo è avvenuto recentemente, segnando l'inizio di una produzione che punta a ridurre le emissioni in modo significativo nel settore nautico. La nave sarà consegnata ai clienti nei prossimi mesi.

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Il cantiere Sanlorenzo ha ufficialmente varato la prima unità del 50Steel, un superyacht che segna una pietra miliare nel percorso verso la nautica sostenibile. La vera innovazione risiede nel sistema “ Fuel Cell ” a metanolo verde, sviluppato in collaborazione con Siemens Energy, capace di generare energia elettrica per i servizi di bordo a zero emissioni. Questa tecnologia permette all’imbarcazione di stazionare in rada o navigare a bassa velocità senza l’ausilio dei motori diesel, eliminando rumori, vibrazioni ed emissioni nocive. Il 50Steel non è però solo un laboratorio tecnologico, ma un capolavoro di architettura navale. Il design introduce il concetto di “Hidden Steps”, un sistema di ponti sfalsati che massimizza i volumi interni senza alterare il profilo filante tipico del marchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 50Steel di Sanlorenzo. Lusso zero emission ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Zero emission. Sostenibilità economica e ambientaleMentre il resto d’Italia osserva con preoccupazione l’andamento delle quotazioni del petrolio, Milano dimostra che la sostenibilità non è solo un... Sanlorenzo, dieci anni di cultura a gonfie veleC’è un filo blu che lega i moli della Spezia alle calli di Venezia, passando per i palcoscenici più prestigiosi del design mondiale. 50Steel di Sanlorenzo. Lusso zero emissionIl cantiere Sanlorenzo ha ufficialmente varato la prima unità del 50Steel, un superyacht che segna una pietra miliare nel ... msn.com Sanlorenzo 50Steel, il superyacht italiano che ama l'ambienteSi festaggia nel cantiere di La Spezia il varo del nuovissimo Sanlorenzo 50Steel, unico superyacht al mondo con un sistema fuel cell a metanolo verde. Profilo accattivante, bilanciato, con quella ... gazzetta.it