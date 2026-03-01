Sanlorenzo dieci anni di cultura a gonfie vele

Sanlorenzo celebra dieci anni di attività con una mostra che ripercorre la sua storia attraverso pezzi iconici e collaborazioni di rilievo. La rassegna si tiene in diverse locations, tra cui la Spezia e Venezia, coinvolgendo spazi pubblici e privati. La compagnia nautica ha presentato anche nuovi modelli e progetti in occasione di questa ricorrenza, attirando visitatori e appassionati.

C'è un filo blu che lega i moli della Spezia alle calli di Venezia, passando per i palcoscenici più prestigiosi del design mondiale. È il filo della cultura, che per i Cantieri Sanlorenzo non è un semplice accessorio dell'eccellenza produttiva, ma la sua vera spina dorsale. Il 2026 segna un traguardo storico per il colosso della nautica guidato da Massimo Perotti: dieci anni di impegno costante nel mondo delle arti, un anniversario che verrà celebrato con il calendario di eventi più ambizioso mai realizzato dal brand. Il cuore a Venezia. Il baricentro delle celebrazioni sarà "Casa Sanlorenzo", la sede permanente inaugurata lo scorso anno in una villa restaurata da Piero Lissoni. Sanlorenzo Arts compie dieci anni: la Biennale di Venezia, una mostra collettiva e tutte le iniziative. Perotti: «Sanlorenzo Arts è passata da passione istintiva a bussola culturale della nostra organizzazione. Crediamo che sostenere la cultura significhi investire nelle idee, promuovere l'artigianato e ... Sanlorenzo: dieci anni di arte, design e sostenibilità. Nel 2026, Sanlorenzo celebra un decennio di impegno culturale con un ambizioso programma annuale che fonde arte, design, artigianato, innovazione e sostenibilità. Il 2026 rappresenta per Sanlorenzo Yacht la maturità di un percorso che ha progressivamente trasformato un gesto di mecenatismo in una strategia culturale strutturata.