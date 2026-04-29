Il commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio non sembra più essere una possibilità imminente, poiché le decisioni politiche sono state frenate e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha espresso un rifiuto. Nonostante ciò, nel Parlamento italiano continua a circolare una bozza di legge che prevede questa misura, anche se l’ipotesi sembra sempre meno concreta. La discussione sulla questione rimane aperta all’interno delle istituzioni legislative.

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© Calcionews24.com - Commissariamento FIGC sempre più lontano: la politica frena e il CONI dice no. Ma in Parlamento circola ancora la bozza di un disegno di legge

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