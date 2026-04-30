Riforma ecco il bollino Ora il disegno di legge entra in Parlamento

Venerdì la Ragioneria generale dello Stato ha certificato la sostenibilità tecnica e contabile del disegno di legge che contiene il nuovo bollino per i porti italiani. Il testo, lungo 23 pagine, ora passa all'esame del Parlamento. La presenza del bollino rappresenta una modifica prevista nel progetto di legge, che punta a riformare il settore portuale nel paese. Il disegno di legge è stato consegnato ufficialmente agli organi legislativi per le successive fasi di discussione e approvazione.

Il bollino, su quelle 23 pagine del disegno di legge destinato a cambiare volto ai porti italiani, è arrivato venerdì dalla Ragioneria generale dello Stato, che ne ha accertato la sostenibilità sotto il profilo tecnico-contabile. Ora, per la legge di riforma del sistema portuale italiano si entra nella fase calda, quella parlamentare, con il documento atteso alle Camere per un dibattito che, viste le premesse, si attende infuocato. Un disegno che il governo ha sostenuto a spada tratta, e che nei piani dell’esecutivo mira a migliorare la governabilità del sistema portuale e a accelerare gli investimenti sulle infrastrutture strategiche in chiare marittima.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riforma, ecco il bollino. Ora il disegno di legge entra in Parlamento Notizie correlate Caccia, associazioni ambientaliste contro il testo della riforma: “Fermare disegno di legge”Le associazioni animaliste e ambientaliste scrivono al governo affinché la premier Giorgia Meloni possa fermare il disegno di legge di riforma sulla... Crosetto: "Disegno di legge di riforma della Difesa arriva entro marzo 2026" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Com'è noto agli interroganti, proprio il comitato strategico cui si fa riferimento ha il compito di elaborare... Panoramica sull’argomento Si parla di: Riforma, ecco il bollino. Ora il disegno di legge entra in Parlamento. Porti, riforma approda in Parlamento(Teleborsa) - La Ragioneria generale dello Stato ha apposto il proprio bollino alla bozza del disegno di legge di riforma del sistema portuale. Lo rende noto il Mit spiegando che il provvedimento, sup ... finanza.repubblica.it La riforma dei porti verso il Parlamento. Rixi: Non toglieremo autonomia, il Pd: PreoccupanteLa riforma dei porti verso il Parlamento. Rixi: Non toglieremo autonomia, il Pd: Preoccupante ... msn.com