F1 Max Verstappen correrà la 24h del Nurburgring con una Mercedes La conferma ufficiale

Max Verstappen parteciperà alla 24 ore del Nürburgring nel 2026, gareggiando con una Mercedes AMG GT3 EVO del team Winward Racing. La conferma ufficiale è arrivata dopo settimane di attese, rendendo ufficiale la sua presenza nella storica competizione. La notizia circolava da tempo, ma ora è stata annunciata con certezza, segnando un passo importante per il pilota e il team.

La notizia era nell’aria da mesi come vi abbiamo più volte spiegato, ma finalmente è arrivata la conferma ufficiale: Max Verstappen correrà l’edizione 2026 della 24 Ore del Nürburgring al volante di una Mercedes AMG GT3 EVO con il team Winward Racing. Il pluricampione del mondo, dopo aver partecipato a due prove del NLS (Nürburgring Endurance Series), sarà in azione dal 14 al 17 maggio in una delle competizioni più impegnative al mondo accanto a tre piloti ufficiali del marchio di Stoccarda: Jules Gounon, Daniel Junadadella e Lucas Auer. I primi due gareggeranno per Verstappen Racing anche nel GT World Challenge Europe Powered by AWS accanto a Chris Lulham, giovane inglese che ha vinto con il pilota di F1 la nona prova del NLS 2025 al volante di una Ferrari 296 GT3 gestita da Emil Frey Racing. 🔗 Leggi su Oasport.it

