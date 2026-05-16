180 minuti di fuoco | i verdetti della Serie A tra sentenze e punti di domanda

Mancano appena tre ore alla conclusione della stagione di calcio di Serie A, con alcuni risultati già definiti. L’Inter ha vinto il suo secondo titolo consecutivo, assicurandosi lo scudetto e il trofeo di Coppa Italia, battendo in finale la Lazio nello stadio dell’Olimpico. La corsa ai posti europei e le retrocessioni sono ancora in bilico, con alcune partite rimaste da giocare e molte questioni da risolvere. La classifica e i punti in palio determinano ancora gli ultimi verdetti ufficiali del campionato.

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Mancano 180 minuti alla fine del campionato e molti verdetti sono già stati emessi. L’ Inter ha completato il suo doppio trionfo conquistando matematicamente lo scudetto e alzando al cielo la Coppa Italia nella finale dell’Olimpico contro la Lazio. Dietro i Nerazzurri, il Napoli saldo al secondo posto a quota 70 punti, ha già blindato il pass per la prossima Champions League. In coda, la matematica ha condannato l’ Hellas Verona e il Pisa alla retrocessione in Serie B. C’è ancora tanto da decidere e questi ultimi momenti di stagione peseranno come macigni sulle ambizioni future di molti club. Corsa Champions: le favorite per l’Europa. Se il vertice massimo è congelato, la lotta per i restanti pass europei è ancora aperta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - 180 minuti di fuoco: i verdetti della Serie A tra sentenze e punti di domanda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serie D, altri 180’ di fuoco. Il San Donato cerca puntiPer il Girone E di Serie D, assegnata la vetta, restano 180’ di fuoco con caccia aperta ai punti per il miglior piazzamento play off, mentre in coda... B2B: 180 minuti di fuoco per decidere promozioni e salvezza? Cosa sapere Restano 180 minuti per decidere promozioni e salvezza nel campionato italiano cadetto. [Preset di Spoilers] Penso che questi siano i motivi per cui GRRM non riesce a completare la serie reddit La lotta alla salvezza nel Girone A: 180' di fuoco per Pergolettese, Virtus Verona e Pro PatriaIn campo domenica pomeriggio, con i match che si giocheranno tutti con contemporaneità di orario (ore 14:30), il Girone A di Serie C, che nella penultima giornata di questa regular season che sta ... tuttomercatoweb.com