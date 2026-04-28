B2B | 180 minuti di fuoco per decidere promozioni e salvezza

Nel campionato italiano di serie B, restano 180 minuti di gioco per stabilire le promozioni e le squadre che rischiano la retrocessione. Le partite finali sono decisive per le posizioni in classifica e per determinare le squadre che accederanno ai playoff o si salveranno. Le ultime gare sono in programma nei prossimi giorni e tutte le squadre coinvolte sono impegnate nel tentativo di ottenere i risultati necessari.

? Cosa sapere Restano 180 minuti per decidere promozioni e salvezza nel campionato italiano cadetto.. Venezia e Monza lottano per l'ascesa mentre Empoli e Pescara rischiano la Serie C.. Restano solo 180 minuti per decidere il destino di 18 squadre su 20 nel campionato italiano cadetto, con il verdetto finale ancora sospeso tra i due prossimi venerdì di fuoco. Il torneo si trasforma in un campo minato dove ogni singola azione può spostare l’ago della bilancia tra l’ascesa e l’abisso. Mentre il Catanzaro ha già blindato il quinto posto e il Palermo si è stabilizzato alla quarta posizione, per tutto il resto del gruppo la classifica è un foglio bianco da scrivere con il sudore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - B2B: 180 minuti di fuoco per decidere promozioni e salvezza Notizie correlate Guasto sulla linea A/V Napoli-Roma, ritardi fino a 180 minutiGuasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. Alta velocità Napoli-Roma in tilt per un guasto: coinvolti 26 treni, fino a 180 minuti di ritardoMattinata complicata per i trasporti ferroviari lungo la tratta Napoli-Roma dell’Alta velocità.