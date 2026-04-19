Serie D altri 180’ di fuoco Il San Donato cerca punti

Nel Girone E di Serie D, le squadre sono impegnate in due sfide decisive: da un lato, la corsa ai punti per ottenere il miglior piazzamento nei playoff, dall’altro, la lotta per evitare i playout. La classifica si sta definendo con due turni ancora da giocare, mentre la squadra di casa cerca di migliorare la propria posizione in vista delle ultime partite. La battaglia continua senza sosta, con il traguardo ancora da raggiungere.

Per il Girone E di Serie D, assegnata la vetta, restano 180’ di fuoco con caccia aperta ai punti per il miglior piazzamento play off, mentre in coda per evitare i play out. Queste le gare odierne della 32ª giornata in programma oggi alle 15. Cannara-Scandicci (arbitro: Calabrò di Reggio Calabria). Lo Scandicci di mister Taccola mette nel mirino la seconda trasferta umbra consecutiva. Con 11 punti raccolti nelle ultime 5 gare e priva ormai di timori reverenziali, la squadra orbita in una zona sicura della classifica grazie a un assetto tattico che rasenta la perfezione. Solidità difensiva e fluidità di manovra svelano un’alchimia ritrovata, trasformando il gruppo in un ingranaggio quasi perfetto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D, altri 180’ di fuoco. Il San Donato cerca punti Notizie correlate Leggi anche: Poggibonsi a caccia di punti pesanti. L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle San Donato, addio stadio: spunta il palazzetto. Il rilancio dell’area San Francesco con un impianto per il basket di Serie ASan Donato (Milano) – La San Donato orfana dello stadio del Milan potrebbe ospitare, un domani, un palazzetto per la pallacanestro, da 15-18mila... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie D; gir. E. Colpaccio per il San Donato Tavarnelle: Ghiviborgo sconfitto 1 a 0; Scheda squadra Argentina; Serie D, altri 180’ di fuoco. Il San Donato cerca punti. Serie D, altri 180’ di fuoco. Il San Donato cerca puntiOssigeno gialloblù dopo l’ultima vittoria, ma la missione non è ancora conclusa. Lo Scandicci va in Umbria per mettere nel mirino l’obiettivo dei 50 punti . . sport.quotidiano.net Serie d. San Donato obbligato a vincere. Scandicci ora vuole ripetersiIn Serie D nel girone E si gioca oggi alle 14,30. San Donato Tav.lle-Camaiore (arbitro Rhiai di Lovere). Con soli due punti raccolti nelle ultime quattro gare, il tesoretto accumulato dal San ... lanazione.it GRAVE INCIDENTE A SAN DONATO IN COLLINA. Anche il Pegaso sul posto. facebook