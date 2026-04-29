Inter colpo Nico Paz | pronti 40 milioni per il mercato

L’Inter sta preparando il mercato per la prossima stagione con una disponibilità di 40 milioni di euro. Tra i nomi sul tavolo c’è il giovane argentino Nico Paz, il cui acquisto potrebbe rappresentare un investimento significativo. La società sta valutando diverse opzioni e si prepara a fare mosse importanti per rinforzare la rosa. Le trattative sono in fase di sviluppo e tutto lascia presagire che si entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

L’ Inter entra nel vivo della programmazione per la prossima stagione con un tesoretto da 40 milioni di euro e un obiettivo di mercato che accende le fantasie della tifoseria: il talento argentino Nico Paz. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione ha stabilito una base economica solida per la sessione estiva, un budget che non dipende strettamente dalle uscite e che certifica una stabilità finanziaria ormai consolidata. Il club nerazzurro non ha più l’urgenza di sacrificare i propri pezzi pregiati per far quadrare i bilanci, sebbene la strategia del player trading resti un pilastro fondamentale per ottimizzare ogni operazione in entrata e in uscita.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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