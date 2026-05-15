Zoro su Venezia | crisi abitativa e turismo nella nuova puntata

In una recente puntata, Zoro ha affrontato il tema di Venezia, concentrandosi sulla crisi abitativa e sull'impatto del turismo. Sono state poste domande sul ruolo della Biennale nella gestione degli affitti e sui politici ritenuti responsabili delle difficoltà che attraversa la città. La discussione ha evidenziato come il settore turistico e le decisioni politiche abbiano contribuito alle problematiche legate agli affitti e alla disponibilità di alloggi per i residenti.

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? Domande chiave Come influisce la Biennale sulla gestione degli affitti a Venezia?. Chi sono i politici responsabili della crisi abitativa lagunare?. Perché il confine tra isola e terraferma sta cambiando?. Cosa rivela il reportage di Zoro sulle promesse elettorali veneziane?.? In Breve Programma in onda venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21,15 su La7. Performance musicale della cantante statunitense Nik West durante il talk. Interventi di Valerio Aprea, Monir Ghassem e Carmine del Grosso. Incontro con Andrea Pennacchi nel contesto della Biennale di Venezia. Diego Bianchi, noto come Zoro, porterà in onda stasera venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21,15 su La7 una nuova puntata di Propaganda Live che analizzerà le dinamiche sociali e politiche emerse durante la recente campagna elettorale a Venezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zoro su Venezia: crisi abitativa e turismo nella nuova puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Venezia tra crisi abitativa e maree: l’allarme per il collasso Le proposte del Parlamento Ue su come superare la crisi abitativaLa commissione speciale dell'Aula ha messo a punto una comunicazione con tutti gli interventi che ritiene necessari per assicurare abitazioni a...