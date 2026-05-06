Venezia si trova a affrontare una difficile situazione legata alla crisi abitativa, con circa 3.000 appartamenti pubblici vuoti che potrebbero essere utilizzati per alleviare la carenza di alloggi. Allo stesso tempo, il sistema di dighe mobile, noto come Mose, ha generato preoccupazioni riguardo al suo impatto sulla laguna e sulla protezione della città dalle maree. Questi problemi si intrecciano in un momento di crescente pressione sulla città.

? Cosa scoprirai Come possono 3.000 appartamenti pubblici vuoti risolvere la crisi abitativa?. Perché il sistema Mose rischia di soffocare la laguna veneziana?. Quale soglia massima di turisti giornalieri garantirebbe la sopravvivenza della città?. Chi deve decidere se limitare il numero di visitatori quotidiani?.? In Breve Oltre 82 mila posti letto occupati e popolazione sotto i 48 mila abitanti.. Mose attivato 30 volte nel 2026 con costi per 35 milioni di euro.. 3 mila appartamenti pubblici vuoti potrebbero ospitare 10 mila nuovi residenti entro 2027.. Proposta di limite a 60 mila turisti giornalieri tramite sistema di prenotazione.. Oltre 82 mila posti letto occupati tra laguna e terraferma segnalano l’impatto del turismo a Venezia, mentre il mare registra un innalzamento di cinque millimetri negli ultimi dodici mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia tra crisi abitativa e maree: l’allarme per il collasso

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