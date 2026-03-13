Le proposte del Parlamento Ue su come superare la crisi abitativa

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato una comunicazione che raccoglie diverse misure considerate essenziali per affrontare la crisi abitativa. La decisione riguarda proposte concrete volte a intervenire sul problema, senza entrare in dettagli sulle cause o sui benefici. Le misure approvate sono state condivise dai deputati come strumenti chiave per cercare di migliorare la situazione attuale nel settore.

Ok del Parlamento europeo a raccomandazioni sulla crisi abitativa: tra le misure anche una stretta sugli affitti brevi

Incentivi fiscali, più case sociali e meno affitti brevi: il piano per superare la crisi abitativa

