Il governo tedesco ha annunciato un finanziamento di 4 miliardi di euro destinato a Kiev, rafforzando così le relazioni tra i due paesi. Si discute anche dell’effetto dello scudo aereo turco sulla protezione dei cieli ucraini. Nel settore della difesa, alcune startup tedesche sono state coinvolte nella produzione di droni destinati all’esercito ucraino. Questi sviluppi segnano una fase di ampliamento delle collaborazioni tra i paesi europei e l’Ucraina in ambito militare.

? Punti chiave Come influirà lo scudo aereo turco sulla difesa dei cieli ucraini?. Quali startup tedesche produrranno i nuovi droni per Kiev?. Perché la diplomazia di Zelensky si sta spostando verso Riad e Turchia?. In che modo i nuovi missili Patriot cambieranno l'equilibrio sul campo?.? In Breve Berlino finanzia startup tedesche per produzione droni e armi avanzate.. Analista Keir Giles evidenzia l'inefficacia delle pressioni per la capitolazione.. Nuovi vettori Patriot rinforzeranno la difesa contro missili e droni russi.. Zelensky coordina nuovi equilibri diplomatici tra Riad, Turchia e Romania.. A Kiev, decine di vittime si contano dopo le 48 ore di attacchi russi che hanno martoriato la capitale ucraina mentre Zelensky costruisce una nuova rete diplomatica tra Berlino, Riad e Turchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky punta su nuove alleanze: Berlino stanzia 4 miliardi per Kiev

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