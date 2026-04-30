Il presidente ucraino ha presentato a Bruxelles un piano con dieci obiettivi tecnici da raggiungere entro la fine del 2026, mentre le autorità di controllo segnalano che finora è stato attuato solo il 9% delle riforme necessarie per l'integrazione europea. La proposta arriva in un momento in cui il paese si confronta con le difficoltà legate al completamento delle riforme richieste.

? Cosa sapere Zelensky propone dieci obiettivi tecnici a Bruxelles entro il 31 dicembre 2026.. I watchdog rilevano solo il 9% delle riforme attuate per l'integrazione europea.. Zelensky chiede a Bruxelles l’ingresso immediato nell’Unione Europea proponendo la realizzazione di dieci obiettivi tecnici entro il 31 dicembre 2026, mentre i watchdog internazionali rilevano che Kiev ha completato appena il 9% delle riforme richieste. La pressione politica sulla capitale ucraina si intensifica dopo le dichiarazioni del presidente durante un’intervista al programma televisivo olandese Buitenhof. Zelensky ha ribadito la volontà di diventare un membro a pieno titolo dell’Unione, sollecitando i partner europei a indicare con precisione le azioni necessarie per sbloccare l’iter d’integrazione avviato nel febbraio 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE, sfida per Kiev: Zelensky punta al 2026, ma mancano le riforme

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