Kiev e Berlino hanno firmato un accordo per la difesa del valore di quattro miliardi di euro. La firma è avvenuta in un contesto di crescente attenzione internazionale verso la sicurezza nella regione. L’accordo prevede investimenti e collaborazioni militari tra i due Paesi. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali e rientra in una serie di iniziative di rafforzamento delle relazioni bilaterali. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici dell’accordo.

Volodymyr Zelensky si è recato a Berlino, dove Ucraina e Germania hanno firmato accordi sullo scambio di dati digitali di combattimento e per lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma. Il presidente ucraino era nella capitale tedesca, con il ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, che ha incontrato l’omologo tedesco Boris Pistorius. Si tratta di sistemi digitali di combattimento e di comando e controllo che raccolgono dati dal campo di battaglia in tempo reale, li mettono in rete e li rendono disponibili per decisioni militari più rapide. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Kiev e Berlino siglano accordo “per la difesa” da 4 miliardi di euro

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