Un giornalista ha aperto una discussione su un possibile addio dell'allenatore dopo il raggiungimento di un importante obiettivo. Secondo quanto riferito, l’allenatore avrebbe espresso la volontà di lasciare la squadra al termine della partecipazione alla competizione europea. La notizia si basa su fonti vicine all’ambiente e sull’interpretazione di alcune dichiarazioni fatte dall’allenatore in passato. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, e la situazione rimane da monitorare nelle prossime settimane.

Caos continuo sul Milan: in queste settimane voci e indiscrezioni di un'altra rivoluzione possibile. L'intervista di Gerry Cardinale non ha escluso cambiamenti, anzi. Occhio anche al futuro di Massimiliano Allegri che potrebbe restare al Milan oppure lasciare il progetto dopo una sola stagione. Di questo parla il giornalista Ivan Zazzaroni nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' dove analizza e conferma le indiscrezioni sui dissidi tra l'allenatore livornese e Ibra. Ecco degli estratti interessanti. "Max preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions e non la qualificazione all'Europa League, che rappresenta comunque un progresso rispetto all'ultima stagione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zazzaroni sicuro: “Allegri preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions”

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