Allegri dopo Milan-Udinese | Fischi? Fa parte del calcio Il posto Champions è a rischio

Dopo la partita tra il Milan e l'Udinese, l'allenatore del club milanese ha commentato i fischi dei tifosi e le recenti difficoltà della squadra. Ha affermato che i fischi sono una componente normale del calcio e ha sottolineato che la posizione in classifica per la qualificazione alla Champions League rimane incerta. Le sue dichiarazioni sono arrivate pochi minuti dopo il termine della sfida, disputata allo stadio di San Siro.

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'Dazn' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. La sconfitta più dura della stagione del Milan. Cosa non sta funzionando? C’entra il cambio di modulo? “Il cambio di modulo non c’entra assolutamente niente. È un momento no della squadra. Abbiamo perso 3 delle ultime 4. Nel girone di ritorno per ben 4 volte non abbiamo segnato. Se sei nelle prime 4 stare 4 partite senza segnare non va bene.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Udinese: “Fischi? Fa parte del calcio. Il posto Champions è a rischio” Leggi anche: Milan-Udinese 0-3. Il Diavolo crolla a San Siro contro i friulani: Champions in pericolo. Fischi a Leao Milan, De Winter dopo il ko contro la Lazio: “Siamo delusi, ma fa parte del calcio”Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che...