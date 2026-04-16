Zazzaroni | Furlani Ibra e Moncada si libererebbero volentieri di Allegri dopo la Champions

Un giornalista ha commentato le recenti dinamiche legate a diversi club di calcio, evidenziando che alcune figure di spicco si mostrerebbero disposte a cambiare allenatore dopo la fase a eliminazione della Champions League. Nell’articolo pubblicato oggi, si fa riferimento anche a questioni interne al Milan, con particolare attenzione alle posizioni di due dirigenti e un allenatore. Questa analisi si basa su dichiarazioni e indiscrezioni raccolte nel settore.

Si parla molto di un possibile addio dell'allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare al Milan al termine della stagione. Con l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, che vorrebbero rimpiazzarli rispettivamente con Vincenzo Italiano (Bologna) e Tony D'Amico (Atalanta). Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola è gelo totale tra Allegri e il Milan. I rapporti praticamente inesistenti con il resto del management potrebbe contribuire alla separazione a fine annata. Meglio se a qualificazione in Champions League conquistata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Zazzaroni: Furlani, Ibra e Moncada dopo la Champions si libererebbero volentieri di Allegri

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