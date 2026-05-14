Lignano regina del mare confermata la Bandiera Blu per il 2026

Lignano Sabbiadoro ha ricevuto anche per il 2026 il riconoscimento della Bandiera Blu, attestato di qualità delle acque e dei servizi offerti nelle località balneari. La conferma arriva dopo le verifiche delle autorità competenti, che hanno valutato diversi aspetti legati alla sicurezza, alla sostenibilità e all'accoglienza turistica. La località di mare in Friuli Venezia Giulia si conferma così tra le mete preferite a livello nazionale per le vacanze estive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lignano Sabbiadoro si conferma al vertice del turismo balneare nazionale. La località di mare friulana ha ottenuto anche per il 2026 la Bandiera Blu. Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education, premia la qualità lignanese. Insieme a Grado, Lignano rappresenta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Confermata la Bandiera Blu per le Isole TremitiConfermata la Bandiera Blu per le Isole TremitiLa "Bandiera Blu" continua a sventolare sulla spiaggia di CALA DELLE ARENE per il QUARTO anno... Riccione si conferma località dal mare di qualità eccellente: assegnata la Bandiera Blu 2026Riccione consolida la propria posizione tra le località balneari italiane più attente alla sostenibilità e alla tutela del proprio ecosistema marino. Mare: aumentano le bandiere blu in Italia, Liguria regina del 2026. Dal Lazio declassato il CirceoLe bandiere blu sono state assegnate oggi dalla Foundation for environmental education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici. In tutto in Italia quest'anno sono in 257 Comuni, 11 in più ... msn.com Ecco le Bandiere Blu 2026. Chi entra e chi esce nella mappa del mare pulitoIl totale delle bandiere blu pugliesi resta a quota 27. L'unica regione ad averne di più in Italia è la Liguria (dove il vessillo blu sventola su 35 località). Dal 1987 il programma Bandiere Blu, ... rainews.it