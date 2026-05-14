Chivu debutto da sogno all’Inter | mai nessuno prima di lui aveva centrato il Double al primo anno! Così ha reagito dopo il fischio finale

All'esordio con l'Inter, Chivu ha conquistato un Double, un risultato mai raggiunto prima da un giocatore nel suo primo anno con la squadra. Al termine della partita, il difensore ha manifestato soddisfazione per la prestazione e i risultati ottenuti nella sua prima stagione in nerazzurro. La squadra ha concluso il campionato con il primo posto in classifica e ha vinto anche la coppa nazionale, raggiungendo così il Double.

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