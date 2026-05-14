Chivu debutto da sogno all’Inter | mai nessuno prima di lui aveva centrato il Double al primo anno! Così ha reagito dopo il fischio finale
All'esordio con l'Inter, Chivu ha conquistato un Double, un risultato mai raggiunto prima da un giocatore nel suo primo anno con la squadra. Al termine della partita, il difensore ha manifestato soddisfazione per la prestazione e i risultati ottenuti nella sua prima stagione in nerazzurro. La squadra ha concluso il campionato con il primo posto in classifica e ha vinto anche la coppa nazionale, raggiungendo così il Double.
Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Allegri si è stufato, ora valuta l’addio al Milan per la Nazionale! La rottura con Ibrahimovic anche per “colpa” di Cassano Colombo si prende il Genoa: «Qui mi sento a casa. Ibrahimovic? Un modello impossibile da spiegare» Calciomercato Juventus: futuro in...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sullo stesso argomento
Juventus, quello che (forse) vi siete persi dal campo. La squadra ha reagito così al fischio finale: retroscena emozionante post Atalantadi Marco BaridonJuventus, come ha reagito la squadra al fischio finale del match contro l’Atalanta vinto 1-0 grazie al gol di Jeremie Boga (inviato...
“Lo ha reso pubblico”. Svolta epocale, la decisione del principe William: nessuno prima di lui lo aveva mai fattoDa anni Principe William viene considerato il volto della nuova monarchia britannica.
Temi più discussi: Esordio in Lazio-Inter per Mosconi: chi è il prodotto del vivaio lanciato da Chivu all'Olimpico; Il grande giorno è arrivato: Mattia Mosconi debutta in serie A; Inter, debutto per Mosconi: il torello nerazzurro esordisce a Roma; 21 di GLORIA.
Cristian Chivu è pronto a rinnovare con l’Inter dopo la finale di Coppa Italia. Il nuovo accordo porterà il suo ingaggio da 2,1 milioni a 3 milioni di euro a stagione: premio meritato dopo un debutto da sogno culminato con lo Scudetto. Ma non è solo ques facebook
INTER VENTUNO BELLEZZE È lo Scudetto di Chivu, bandiera nerazzurra al debutto sulla panchina e subito vincente. Siamo andati in Romania alla scoperta delle sue radici. E Mourinho, in un'intervista esclusiva, ci dice che... La copertina del nuovo numero x.com
Inter, Chivu si paragona a Nadia Comaneci: la polemica e il retroscena sul gesto dopo la vittoriaInter, Chivu da flop a double: la rinascita nerazzurra dopo il Mondiale per Club e le critiche iniziali. Ora il tecnico si è preso la rivincita anche al microfono ... sport.virgilio.it
Dominio Inter, domenica due trofei a San Siro. Stagione super per Chivu: subito doblete!Dopo lo scudetto, anche la Coppa Italia. L'Inter batte 2-0 la Lazio all'Olimpico e alza al cielo la decima Coppa Italia ... msn.com