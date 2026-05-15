Yuri Groppi, ex marito di Sonia Bottacchiari, è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore. Secondo quanto riferito, il ricovero sarebbe avvenuto in seguito a un’intensa condizione di stress emotivo e a un lungo cammino a piedi attraverso il territorio piacentino, durante il quale avrebbe percorso circa diecimila chilometri. Le motivazioni di questo spostamento sarebbero legate alla ricerca dei figli. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.

Dopo settimane di tensione, l’ex marito di Sonia Bottacchiari ha avuto un malore. Yuri Groppi ha seguito tutte le fasi della ricerca e sembra che abbia avuto un malore e per questo sia stato portato all’ospedale di Piacenza. Sul fisico dell’uomo hanno avuto impatto le ultime settimane, tra stress fisico ed emotivo. Resta però da capire cosa abbia spinto la donna ad allontanarsi da casa senza voler dare notizie a nessuno per quasi un mese. Yuri Groppi ha avuto un malore Come sta? Come si è conclusa la vicenda? Yuri Groppi ha avuto un malore L’ex marito di Sonia Bottacchiari è stato ricoverato nella mattina di venerdì 15 maggio in seguito a una condizione di salute non meglio specificata al pubblico dall’avvocato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Yuri Groppi ex marito di Sonia Bottacchiari ricoverato dopo un malore "per cercare i figli", come sta ora

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