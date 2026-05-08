Sonia Bottacchiari è scomparsa insieme ai figli dopo aver lasciato Castell’Arquato. Prima di partire, si era licenziata dal suo lavoro. Il marito ha fatto un appello pubblico, facendo riferimento a un filo da pesca trovato in casa. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda e cercano di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e dei figli. La scomparsa ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Potrebbe esserci una quarta persona coinvolta nella scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli, qualcuno che avrebbe fornito alla donna un’auto per fare un cambio macchina. È l’ipotesi di Yuri Groppi, ex marito della 49enne, padre della 16enne e del 14enne, spariti dopo essere partiti da Castell’Arquato, nel Piacentino, per un breve soggiorno nella natura in Friuli. La loro auto è stata trovata nel comune di Tarcento, dove sono in corso le operazioni di ricerca, e loro tre cellulari sono irraggiungibili da giorni. Secondo quanto ricostruito finora, la donna si sarebbe licenziata prima di partire. La scomparsa di Sonia Bottacchiari con i...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli da Castell’Arquato, l'appello del marito Yuri Groppi e il filo da pesca

Famiglia scomparsa dal 20 aprile, allarme per la mamma e i due figli (16 e 14 anni)

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Temi più discussi: Partono per una vacanza, poi spariscono: Sonia Bottacchiari scomparsa da 15 giorni con i figli e i 4 cani; Donna scomparsa con i due figli dal Piacentino, ricerche in corso tra Friuli e Slovenia; Si licenzia, poi parte con i suoi due figli e sparisce con loro. Il giallo di Sonia Bottacchiari: l'auto ritrovata e la denuncia dell'ex marito; Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli a Piacenza da settimane, l'allarme del padre: auto ritrovata a Tarcento.

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L'appello del nonno dei ragazzi e padre della 49enne Sonia Bottacchiari: «Vorrei che si facessero vivi, siamo tutti in apprensione per questa storia. L'importante è che vengano a casa sani e salvi» - facebook.com facebook

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli: l’appello del padre #piacenza tgcom24.mediaset.it/cronaca/piacen… x.com