Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli da Castell’Arquato l' appello del marito Yuri Groppi e il filo da pesca

Da virgilio.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sonia Bottacchiari è scomparsa insieme ai figli dopo aver lasciato Castell’Arquato. Prima di partire, si era licenziata dal suo lavoro. Il marito ha fatto un appello pubblico, facendo riferimento a un filo da pesca trovato in casa. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda e cercano di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e dei figli. La scomparsa ha suscitato attenzione nella comunità locale.

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Potrebbe esserci una quarta persona coinvolta nella scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli, qualcuno che avrebbe fornito alla donna un’auto per fare un cambio macchina. È l’ipotesi di Yuri Groppi, ex marito della 49enne, padre della 16enne e del 14enne, spariti dopo essere partiti da Castell’Arquato, nel Piacentino, per un breve soggiorno nella natura in Friuli. La loro auto è stata trovata nel comune di Tarcento, dove sono in corso le operazioni di ricerca, e loro tre cellulari sono irraggiungibili da giorni. Secondo quanto ricostruito finora, la donna si sarebbe licenziata prima di partire. La scomparsa di Sonia Bottacchiari con i...🔗 Leggi su Virgilio.it

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Famiglia scomparsa dal 20 aprile, allarme per la mamma e i due figli (16 e 14 anni)

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