Ricoverato per un malore l' ex marito di Sonia Bottacchiari la donna che si è allontanata con i due figli
Un uomo, padre di due minori coinvolti in una recente vicenda familiare, è stato ricoverato presso un ospedale di Piacenza a causa di un malore. La sua identità è nota come ex marito di una donna che, nelle ultime settimane, ha lasciato la propria abitazione insieme ai figli, senza ulteriori spiegazioni. La notizia del ricovero è stata confermata da fonti sanitarie, mentre la famiglia resta al centro di un caso che ha attirato l’attenzione locale.
Yuri Groppi, il padre dei due ragazzi minorenni che si sono allontanati volontariamente con la madre Sonia Bottacchiari nelle ultime settimane, è stato ricoverato all'ospedale di Piacenza. L'ex marito della donna ha avuto bisogno di cure mediche "a seguito di un malore", ha reso noto l'avvocata. 🔗 Leggi su Today.it
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