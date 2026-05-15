Ricoverato per un malore l' ex marito di Sonia Bottacchiari la donna che si è allontanata con i due figli

Un uomo, padre di due minori coinvolti in una recente vicenda familiare, è stato ricoverato presso un ospedale di Piacenza a causa di un malore. La sua identità è nota come ex marito di una donna che, nelle ultime settimane, ha lasciato la propria abitazione insieme ai figli, senza ulteriori spiegazioni. La notizia del ricovero è stata confermata da fonti sanitarie, mentre la famiglia resta al centro di un caso che ha attirato l’attenzione locale.

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