Ricoverato per un malore l' ex marito di Sonia Bottacchiari la donna che si è allontanata con i due figli

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, padre di due minori coinvolti in una recente vicenda familiare, è stato ricoverato presso un ospedale di Piacenza a causa di un malore. La sua identità è nota come ex marito di una donna che, nelle ultime settimane, ha lasciato la propria abitazione insieme ai figli, senza ulteriori spiegazioni. La notizia del ricovero è stata confermata da fonti sanitarie, mentre la famiglia resta al centro di un caso che ha attirato l’attenzione locale.

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Yuri Groppi, il padre dei due ragazzi minorenni che si sono allontanati volontariamente con la madre Sonia Bottacchiari nelle ultime settimane, è stato ricoverato all'ospedale di Piacenza. L'ex marito della donna ha avuto bisogno di cure mediche "a seguito di un malore", ha reso noto l'avvocata. 🔗 Leggi su Today.it

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