Al Foro Italico si svolge la Young Talent Cup, un evento dedicato ai giovani tennisti emergenti. L’iniziativa, promossa da Bnl Bnp Paribas dal 2018, ha supportato più di 150 promesse del tennis in questi anni. La manifestazione offre ai partecipanti la possibilità di confrontarsi in un torneo ufficiale e di ricevere opportunità di crescita nel mondo dello sport. La competizione si svolge sulla storica cornice del complesso sportivo, con incontri che coinvolgono giovani provenienti da diverse regioni.

Il Foro Italico si conferma cuore pulsante del tennis mondiale, non solo per le sfide dei grandi campioni agli Internazionali Bnl d’Italia, ma come incubatore di talenti. Il programma “Young Talent Team” di Bnl Bnp Paribas da 8 anni accompagna in Italia - con la Federazione italiana tennis e padel - le migliori promesse del tennis nazionale e celebra oggi una nuova fase della sua evoluzione, trasformando Roma in un crocevia internazionale di formazione e sport, dove andrà in scena la prima edizione della “Young Talent Cup”: un evento inedito che oggi e domani vedrà sfidarsi le future stelle del tennis mondiale sui campi iconici del torneo. Il programma del gruppo Bnp Paribas, nato per fornire un supporto concreto ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni, dal 2018, ha già sostenuto più di 150 giovani talenti nel mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Young Talent Cup, al Foro Italico le giovani stelle della racchetta

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