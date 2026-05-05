Un gruppo di giovani tennisti di Giulianova ha partecipato a un evento presso il Foro Italico, dove ha avuto l'opportunità di confrontarsi con campioni del settore. L'iniziativa ha coinvolto momenti di pratica sul campo, mettendo in applicazione le nozioni apprese in ambito scolastico. La gestione dell'esperienza è stata curata da un professionista qualificato, che ha coordinato le attività e guidato i partecipanti durante l'intera giornata.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato la teoria scolastica in pratica sul campo?. Chi ha coordinato l'esperienza formativa tra i campi del Foro Italico?. Perché questo viaggio a Roma cambia il futuro degli studenti giuliovanesi?. Quali nuovi obiettivi hanno acquisito i ragazzi osservando i campioni mondiali?.? In Breve Partecipazione delle classi prima, seconda e terza dell'Istituto Comprensivo 1 di Giulianova.. Coordinamento didattico della Dirigente Scolastica Cristina Di Sabatino e del consigliere Federico Montebello.. Sessioni di prova tecnica per gli studenti presso le strutture del Foro Italico.. Obiettivo formativo di integrare lo studio sportivo con la realtà professionale internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis: giovani di Giulianova al Foro Italico con i campioni

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