Corsa volley e ciclismo | a Dalmine un’estate all’insegna dello sport

A Dalmine è in programma un calendario di eventi sportivi previsti nei prossimi mesi e durante l’estate. La città ospiterà quattro appuntamenti dedicati a diverse discipline, tra cui corsa, volley e ciclismo. Questi eventi vedranno la partecipazione di cittadini, associazioni e giovani, contribuendo a animare la comunità locale con attività sportive.

Dalmine. Un fitto calendario di eventi sportivi che animeranno la città nei prossimi mesi e nel periodo estivo, coinvolgendo cittadini, associazioni e giovani in quattro importanti appuntamenti. Il calendario delle iniziative di sport del Comune di Dalmine è stato illustrato mercoledì mattina, 29 aprile, dal sindaco Francesco Bramani, dall’assessore alle Politiche Giovanili Tommaso Perani e dal presidente del Consiglio comunale Patrick Lardo. Ad aprire il calendario sarà la corsa podistica “5 km a Rotta di Collo”, in programma giovedì 8 maggio con partenza alle 19,30 dalla sede del Cus in via Verdi. L’evento, organizzato da Cus Bergamo Atletica e patrocinato dal Comune, prevede una gara competitiva, omologata Fidal, di 5 chilometri e una corsa corsa non competitiva cronometrata della stessa lunghezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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