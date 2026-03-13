A Varese, da marzo 2026, saranno disponibili corsi di yoga e pilates in tre diverse sedi della città. La proposta si rivolge a chi desidera dedicarsi al benessere attraverso queste discipline, con programmi organizzati per tutta la popolazione. L'iniziativa si inserisce nel calendario primaverile 2026, offrendo opportunità di esercizio fisico e relax per i cittadini.

La primavera 2026 si apre a Varese con un’offerta strutturata di corsi di benessere che copre yoga e pilates in diverse sedi cittadine. Le iscrizioni sono già aperte per attività che partono tra fine marzo e inizio aprile, spaziando dall’Hub Calcinate del Pesce alle Aule Motta e alla Scuola Canetta. Questa iniziativa mira a rispondere alla crescente domanda di salute fisica e mentale nella provincia lombarda. L’organizzazione ha predisposto percorsi specifici per diverse fasce d’età e necessità, includendo lezioni in pausa pranzo e sessioni dedicate agli over 50. I dettagli operativi vedono l’avvio delle attività da lunedì 30 marzo 2026, con una programmazione che si estende fino ad aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese 2026: yoga e pilates in 3 sedi, da marzo

