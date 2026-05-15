Amalia, ex avvocata, ha deciso di lasciare la carriera legale dopo aver perso il nonno, per dedicarsi alla creazione di un brand di accessori in Italia. Il marchio, chiamato YLAMA', nasce da un sogno personale e mira a proporre borse con un design che si discosta dai canoni tradizionali. La sua storia si lega a un percorso di cambiamento e di passione per l’arte artigianale e la moda. L’azienda si concentra sulla produzione di borse che riflettono un’idea di bellezza non convenzionale.

AGI - C'è una storia personale e profonda dietro ' YLAMA ', brand di accessori made in Italy fondato da Amalia, ex avvocata che ha lasciato la professione dopo la perdita del nonno per inseguire una visione di bellezza non convenzionale. Il nome è semplicemente Amalia al contrario, con l'accento sulla A come la chiamavano da bambina: un suono che per lei significa casa e infanzia. Ogni pezzo nasce dal confronto continuo tra la fondatrice, il fratello, anima creativa del progetto, e gli artigiani che danno forma concreta all'idea con materie prime pregiate. Tra i pezzi iconici spicca Bell, borsa portabile a mano, a tracolla o crossbody, con il pendolo come elemento distintivo: un omaggio al tempo che passa, si spreca e si dedica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - YLAMA', da avvocato a imprenditrice. Le borse nate da un sogno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli, Manuela e Michela nate da due relazioni diverseLe figlie di Giancarlo Magalli sono Michela e Manuela, avute dai due matrimoni con Carla Crocivera e Valeria Donati.

Compleanni vip 13 maggio: tutte le star nate oggi da Robert Pattinson a Candice KingCompleanni vip del 13 maggio: da Robert Pattinson a Caroline Forbes di The Vampire Diaries, ecco le star nate oggi Dal vampiro più famoso di Twilight...