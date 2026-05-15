Yahoo! Answers dove finivano i nostri dubbi prima di social e ChatGpt

Vent’anni fa, il web funzionava in modo molto diverso rispetto ad oggi. In quel periodo, non c’erano intelligenze artificiali come ChatGPT o Gemini a rispondere ai nostri dubbi. Al contrario, gli utenti si affidavano a piattaforme di domande e risposte, dove potevano cercare aiuto tra le comunità online o consultare forum dedicati. Yahoo! Answers era uno dei principali spazi dedicati a questa attività, offrendo un punto di riferimento per chi cercava risposte rapide e dirette su vari argomenti.

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