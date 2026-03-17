Encyclopedia Britannica fa causa a OpenAI | ChatGPT ci ruba il traffico e copia i nostri articoli parola per parola

Encyclopedia Britannica ha presentato un'azione legale contro OpenAI, accusando l’azienda di aver copiato i propri articoli parola per parola e di aver sottratto traffico al loro sito. La casa editrice, nota per la sua lunga storia nel campo delle enciclopedie, sostiene che OpenAI abbia violato i diritti d’autore attraverso l’uso del modello di intelligenza artificiale ChatGPT. La disputa riguarda le modalità con cui i contenuti sono stati utilizzati da OpenAI.

Encyclopedia Britannica, la casa editrice dell’enciclopedia in lingua inglese più longeva al mondo, ha intentato causa contro OpenAI accusando l’azienda di violazione del copyright. Insieme alla sua controllata Merriam-Webster, il celebre dizionario americano, Britannica ha depositato la denuncia presso il tribunale federale di Manhattan venerdì scorso, segnando un nuovo capitolo nella battaglia legale tra editori tradizionali e società di intelligenza artificiale. Secondo la denuncia, OpenAI avrebbe utilizzato senza autorizzazione contenuti di alta qualità provenienti dall’enciclopedia e dal dizionario per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Encyclopedia Britannica fa causa a OpenAI: “ChatGPT ci ruba il traffico e copia i nostri articoli parola per parola” Articoli correlati Anthropic fa causa al Pentagono: “Illegale escluderci dalle agenzie federali, puniscono la libertà di parola”Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? La battaglia per l’uso dell’intelligenza... Leggi anche: Florenzi e il Milan, parola per parola: Zlatan, lo scudetto e la fine di un ciclo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Encyclopedia Britannica Argomenti discussi: Encyclopedia Britannica fa causa a OpenAI per l'addestramento dell'IA; Encyclopedia Britannica denuncia OpenAI.