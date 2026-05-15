Yacht ed evasione fiscale | maxi operazione della GdF in Sardegna

La Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso l’operazione «Red Jack», una vasta operazione nel settore della nautica da diporto. Durante le attività sono stati ispezionati diversi yacht, con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità fiscali. L’intervento ha coinvolto il Reparto Operativo Aeronavale, che ha controllato numerosi natanti in diverse località della Sardegna. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sulla possibile evasione fiscale nel settore nautico.

Il Reparto Operativo Aeronavale della GdF di Cagliari ha portato a termine l’operazione «Red Jack», una delle più imponenti attività nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha rilevato un'evasione fiscale di 48 milioni di euro su 100 imbarcazioni immatricolate all'estero e non dichiarate. L’attività ha preso il via nel 2025 quando, a seguito di un ordinario controllo di polizia in mare, si è deciso di procedere velocemente ad una capillare ricognizione nei porti sardi. Nel mirino delle Fiamme gialle il fenomeno del cosiddetto flagging out, una strategia spesso utilizzata da italiani per aggirare il sistema fiscale nazionale con l’immatricolazione di yacht e navi da diporto in registri esteri. 🔗 Leggi su Laverita.info

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