Sardegna maxi-operazione | 100 yacht da 48 milioni scoperti al fisco

Nella regione della Sardegna, sono state sequestrate 100 imbarcazioni di lusso, con un valore complessivo di circa 48 milioni di euro, in un'operazione che ha coinvolto le autorità fiscali. Le imbarcazioni, di proprietà di soggetti italiani e stranieri, sono state trovate nascoste attraverso varie strategie per evitare i controlli. Le indagini hanno portato alla scoperta di modalità di occultamento e di sistemi di elusione fiscale utilizzati dai proprietari.

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