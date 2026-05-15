Sardegna maxi-operazione | 100 yacht da 48 milioni scoperti al fisco
Nella regione della Sardegna, sono state sequestrate 100 imbarcazioni di lusso, con un valore complessivo di circa 48 milioni di euro, in un'operazione che ha coinvolto le autorità fiscali. Le imbarcazioni, di proprietà di soggetti italiani e stranieri, sono state trovate nascoste attraverso varie strategie per evitare i controlli. Le indagini hanno portato alla scoperta di modalità di occultamento e di sistemi di elusione fiscale utilizzati dai proprietari.
? Punti chiave Come hanno fatto i proprietari a nascondere 100 yacht al fisco?. Quale strategia usavano le imbarcazioni per evitare i controlli italiani?. Chi sono i proprietari rintracciati in tutta Italia dopo l'operazione?. Perché il fenomeno del flagging out danneggia i contribuenti onesti?.? In Breve Operazione Red Jack condotta dal Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari nel 2025.. Utilizzo sistematico del flagging out per ridurre costi assicurativi e gestione.. Proprietari residenti in Italia rintracciati su tutto il territorio nazionale.. Indagini estese alle amministrazioni finanziarie locali per verificare congruenza redditi.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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